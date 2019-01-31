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16:38

Вячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга

Исполняющим обязанности руководителя Госстройнадзора Петербурга стал Вячеслав Захаров, сообщили в Смольном.

Нового и.о. главы службы коллективу представил вице-губернатор Николай Линченко. Он также поблагодарил экс-главу Госстройнадзора Евгения Кима за работу. Также Линченко обсудил с коллективом службы задачи на ближайшую перспективу и сказал, что все дальнейшие действия должны быть слаженными и прозрачными, направленными на успешное движение вперед.

Об отставке Кима стало известно 31 января. Он сообщил, что написал заявление об увольнении «по обоюдному желанию» и связал свой уход с «ротацией кадров и формированием новой команды».



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