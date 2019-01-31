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17:02

Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по делу о мошенничестве

Гендиректор группы компании «Норманн» Владимир Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Фонтанка.ру».

О вероятном задержании также сообщали дольщики застройщика в разговоре с ЗАКС.Ру. В четверг, 31 января, у них проходит встреча с зампредседателя комитета по строительству Евгением Барановским. По словам дольщиков, Барановский сообщил, что Смирнов задержан на 72 часа.

На предыдущей встрече, которая состоялась 25 января, дольщикам объявили, что достройкой проблемных объектов займется новый инвестор. Финансирование строительства в комстрое пообещали начать в феврале 2019 года.

На территории Петербурга Normann не достроил жилые комплексы «На заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина».  Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти. Это ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».

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