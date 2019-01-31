В связи с письмами о "минировании" Цивилев обеспокоился нехваткой служебных собак

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев из-за массовой эвакуации людей 31 января из различных учреждений по тревоге обратился к вице-губернатору Владимиру Кириллову, курирующему комитет по вопросам законности, с просьбой укомплектовать оперативные службы. На это его сподвигла информация о том, что городу не хватает ни специалистов-кинологов, ни служебных собак, способных чутьем распознать взрывчатку.

Через свою пресс-службу единоросс напомнил, что с такими же сложностями город сталкивается в те неблагополучные дни, когда по тревоге приходится закрывать на проверку сразу несколько станций метрополитена. Нехватка кинологов и собак, подчеркивает народный избранник, помимо всего прочего, приносит материальные убытки: без них скорость проверок тех или иных помещений замедляется.

Число оперативных групп данного профиля, уверен Цивилев, необходимо увеличить на порядок.

31 января после сообщений о якобы заложенных бомбах эвакуировали административный комплекс "Невская ратуша", где работают чиновники Смольного. Эвакуировали также три десятка школ и несколько крупных торгово-развлекательных центров, таких, как Гостиный двор, "Радуга", "МЕГА Дыбенко". Известно о том, что во всех этих случаях эвакуация проводилась после получения одного и того же электронного письма с некоего болгарского сервера. В тексте говорится о запланированных взрывах, которые принесут в город большую трагедию. Аналогичные сообщения получали и в других городах России.

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