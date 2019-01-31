Макаров назвал выборы 2019 года экзаменом для "Единой России"

Секретарь петербургского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров 31 января заявил, что губернаторские и муниципальные выборы 2019 года станут экзаменом для партии власти.

– Это показатель доверия к партии «Единая России», – обратился Макаров к делегатам XXXII региональной конференции партии.

Также он в очередной раз заявил, что петербургские единороссы поддержат кандидатуру врио губернатора Алекcандра Беглова на выборах главы города в сентябре 2019 года.

– Доверие президента – самое главное. Алекcандр Дмитриевич Беглов оправдает это доверие. Он заслужил это, – отметил Макаров.

В общей сложности речь Макарова продлилась более 40 минут.

Напомним, Беглов пока не заявлял о желании участвовать в губернаторских выборах, но подготовил, а позже подписал закон, дающий право участвовать в выборах главы Петербурга самовыдвиженцам.

XXXII конференция петербургской «Единой России» проходит 31 января в КДЦ «Московский». В мероприятии принимают участие вице-губернатор Любовь Совершаева, депутаты Заксобрания и местных советов, главы районных администраций Петербурга.

Сергей Еремеев

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