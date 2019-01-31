Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки

Администрация Кронштадтского района подвела промежуточные итоги уборке города-острова от снега, сообщает официальный сайт Смольного. Чиновники подчеркивают, что с начала года, совпавшего с началом снегопадов, удалось убрать внушительное количество снега - свыше 41 тысячи кубометров, но при этом общее качество уборки нельзя назвать идеальным. Глава районной администрации Олег Довганюк поставил ему оценку "удовлетворительно".

"В целом мы справились с последствиями залповых снегопадов, но не все ключевые проблемы решены. Недостаточно малой уборочной техники, способной работать во дворах, не хватает дворников. Жители района предъявляют нам справедливые претензии на качество зимней уборки, в первую очередь во дворах", - приводятся слова чиновника.

Отмечается, что Кронштадт не видел таких снегопадов уже десятилетие.