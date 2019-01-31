18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:24

Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки

Администрация Кронштадтского района подвела промежуточные итоги уборке города-острова от снега, сообщает официальный сайт Смольного. Чиновники подчеркивают, что с начала года, совпавшего с началом снегопадов, удалось убрать внушительное количество снега - свыше 41 тысячи кубометров, но при этом общее качество уборки нельзя назвать идеальным. Глава районной администрации Олег Довганюк поставил ему оценку "удовлетворительно". 

"В целом мы справились с последствиями залповых снегопадов, но не все ключевые проблемы решены. Недостаточно малой уборочной техники, способной работать во дворах, не хватает дворников. Жители района предъявляют нам справедливые претензии на качество зимней уборки, в первую очередь во дворах", - приводятся слова чиновника.

Отмечается, что Кронштадт не видел таких снегопадов уже десятилетие.

Январь во всех петербургских районах проходит под знаком нескончаемых снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега. Глыбы льда продолжают падать с крыш, а горожане - падать с высоты собственного роста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:30    
Люди разучились добросовестно работать, в т.ч. и лопатой и ломом, а мигрантов вообще редко встретишь на уборке снега. И где они все, чем занимаются? Зарплату с начальством делят?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:51 Собчак тоскует по достоверной политической информации   1

19:40 Президиум и политсовет "Единой России" в Петербурге переизбрали

19:31 Смольный признал, что треть городских кровель - потенциально опасна   1

18:59 Смольный: Ни одно сообщение о заминированном здании не подтвердилось   1

18:56 Макарова переизбрали на должность секретаря петербургского отделения «Единой России»   2

18:47 Верховный суд отказал "Трансстрою" в претензиях к Смольному из-за депо "Южное"   1

18:24 Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки   1

18:17 Совершаева призвала единороссов не читать Telegram-каналы и поддержать Макарова   1

18:03 Макаров назвал выборы 2019 года экзаменом для "Единой России"   2

17:58 Еще три организации хотят взыскать с "Метростроя" 16 млн рублей

17:39 Макаров: В предвыборных праймериз "Единой России" будут участвовать не только партийцы   1

17:37 В связи с письмами о "минировании" Цивилев обеспокоился нехваткой служебных собак

17:02 Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по делу о мошенничестве

16:59 Ройзман считает, что Путин удерживает рейтинг за счет "идиотизма" чиновников   3

16:38 Вячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.