Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки

Администрация Кронштадтского района подвела промежуточные итоги уборке города-острова от снега, сообщает официальный сайт Смольного. Чиновники подчеркивают, что с начала года, совпавшего с началом снегопадов, удалось убрать внушительное количество снега - свыше 41 тысячи кубометров, но при этом общее качество уборки нельзя назвать идеальным. Глава районной администрации Олег Довганюк поставил ему оценку "удовлетворительно".
"В целом мы справились с последствиями залповых снегопадов, но не все ключевые проблемы решены. Недостаточно малой уборочной техники, способной работать во дворах, не хватает дворников. Жители района предъявляют нам справедливые претензии на качество зимней уборки, в первую очередь во дворах", - приводятся слова чиновника.
Отмечается, что Кронштадт не видел таких снегопадов уже десятилетие.
Январь во всех петербургских районах проходит под знаком нескончаемых снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега. Глыбы льда продолжают падать с крыш, а горожане - падать с высоты собственного роста.