Макарова переизбрали на должность секретаря петербургского отделения «Единой России»

Делегаты XXXII конференции петербургского отделения «Единой России» 31 января переизбрали на должность регионального секретаря партии спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. За него проголосовали 199 партийцев, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Другим претендентом на должность секретаря был вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Выйдя на трибуну, Дроздов заявил, что сам проголосует за Макарова. В итоге за вице-спикера проголосовали три единоросса. Сегодняшний альтернативный кандидат в секретари отделения в конце прошлого года оказался в центре скандала - сотрудник МО "Академическое" обвинил Дроздова в нападении. Макаров называл эти заявления провокацией, а сам сотрудник МО вскоре обратился в Следственный комитет с отказом от претензий к депутату. Дроздов также считается одним из "любимых полковников" Макарова.

Макаров находится у руля петербургского ЕдРа с октября 2012 года. Тогда он боролся за пост секретаря с Константином Серовым, который в последний момент снял свою кандидатуру. В 2016 году его переизбрали на руководящую должность, техническим соперником Макарова был другой депутат ЗакСа Сергей Купченко.

Накануне новой конференции ходили слухи о возможном уходе Макарова с должности секретаря «Единой России». По данным источников ЗАКС.РУ, этот вопрос обсуждался президиумом генерального совета партии. Однако спикер ЗакСа за две недели до конференции заявил журналистам, что не сомневается в своем переизбрании.

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