Смольный: Ни одно сообщение о заминированном здании не подтвердилось

Чиновники петербургской администрации подвели итог принятым 31 января мерам по обеспечению безопасности, которые были вызваны анонимными сообщениями о возможных террористических актах. По официальным данным, изложенным на сайте Смольного, все 55 объектов, о возможном заминировании которых в течение дня появлялась информация, прошли проверку, и угрозу ни на одном из них не обнаружили.

"Несмотря на очевидность ложного характера информирования, каждое отрабатывалось полицией и другими специальными службами оперативно и в полной мере", - сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В течение дня из школ, административных учреждений, торговых центров эвакуировали 17,5 тысяч человек. Проблему решали на местах силами полиции, Росгвардии и МЧС.

Сообщения о якобы заложенных в ряде городских зданий бомбах начали появляться утром 31 января, вследствие чего эвакуировали административный комплекс "Невская ратуша", где работают чиновники Смольного. Эвакуировали также три десятка школ и несколько крупных торгово-развлекательных центров, таких, как Гостиный двор, "Радуга", "МЕГА Дыбенко". Известно о том, что во всех этих случаях эвакуация проводилась после получения одного и того же электронного письма с некоего болгарского сервера. Подобного рода сообщения получали и в других городах России.