18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:31

Смольный признал, что треть городских кровель - потенциально опасна

По подсчетам, представленным на сайте петербургского правительства, 4200 из 13500 городских кровель оцениваются как потенциально опасные. На опасность, помимо образовавшейся наледи и сосулек, указывает их месторасположение, а именно - максимальная близость к тротуарам и прочим пешеходным зонам.

В то же время, отмечается и некоторый прогресс: установлено, что соблюдение необходимого температурно-влажностного режима (ТВР), которым заняты коммунальные службы, ведет к уменьшению количества потенциально опасных крыш. Благодаря усилиям специалистов, снег и лед на кровлях с каждым годом тают медленнее, что всякий раз увеличивает шансы своевременно их убрать.

Январь в Петербурге сопровождается перманентными снегопадами. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега. Глыбы льда продолжают падать с крыш, а горожане - падать с высоты собственного роста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:39    
Наследие предыдущих губернаторов.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:51 Собчак тоскует по достоверной политической информации   1

19:40 Президиум и политсовет "Единой России" в Петербурге переизбрали

19:31 Смольный признал, что треть городских кровель - потенциально опасна   1

18:59 Смольный: Ни одно сообщение о заминированном здании не подтвердилось   1

18:56 Макарова переизбрали на должность секретаря петербургского отделения «Единой России»   2

18:47 Верховный суд отказал "Трансстрою" в претензиях к Смольному из-за депо "Южное"   1

18:24 Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки   1

18:17 Совершаева призвала единороссов не читать Telegram-каналы и поддержать Макарова   1

18:03 Макаров назвал выборы 2019 года экзаменом для "Единой России"   2

17:58 Еще три организации хотят взыскать с "Метростроя" 16 млн рублей

17:39 Макаров: В предвыборных праймериз "Единой России" будут участвовать не только партийцы   1

17:37 В связи с письмами о "минировании" Цивилев обеспокоился нехваткой служебных собак

17:02 Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по делу о мошенничестве

16:59 Ройзман считает, что Путин удерживает рейтинг за счет "идиотизма" чиновников   3

16:38 Вячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.