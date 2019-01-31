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19:51

Собчак тоскует по достоверной политической информации

Телеведущая и политический деятель Ксения Собчак опубликовала пост в Facebook, в котором предалась печальным размышлениям об эпохе "постправды", свидетелем которой себя позиционирует. По ее наблюдениям, власть всегда стремилась скрыть от населения как можно больше потенциально вредных для нее фактов, но именно в последние месяцы стремление это выглядит чрезмерным и уже начинает напоминать внутреннюю политику тоталитарных режимов. Оттолкнулась она в своих умопостроениях от новогодней трагедии со взрывом в Магнитогорске, природа которой, как кажется женщине, до сих пор не очень понятна большинству россиян.

Ещё раньше – Боширов и Петров, ЧВК Вагнер, которого нет, внезапная отставка Полтавченко и назначение Беглова, о чём они оба узнали буквально за час. Одни загадки, одни секреты. Никаких объяснений. Нам не положено знать.

Ксения Собчак

Сложившуюся за последнее время практику властей замалчивать ту или иную проблему экс-кандидат в президенты сравнила с тем, как вело себя руководство СССР в дни катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Специалисты, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают считать случившееся следствием взрыва бытового газа на втором этаже. В обществе идут серьезные споры: распространена версия о теракте.

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20:11    
Надо ещё меньше давать информации о всяких трагедиях, чрезвычайных событиях в стране...Это тяжело сказывается на психологическом состоянии народа, усиливается стрессы, нервные срывы и тд. Надо беречь здоровье народа!

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