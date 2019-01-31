Собчак тоскует по достоверной политической информации

Телеведущая и политический деятель Ксения Собчак опубликовала пост в Facebook, в котором предалась печальным размышлениям об эпохе "постправды", свидетелем которой себя позиционирует. По ее наблюдениям, власть всегда стремилась скрыть от населения как можно больше потенциально вредных для нее фактов, но именно в последние месяцы стремление это выглядит чрезмерным и уже начинает напоминать внутреннюю политику тоталитарных режимов. Оттолкнулась она в своих умопостроениях от новогодней трагедии со взрывом в Магнитогорске, природа которой, как кажется женщине, до сих пор не очень понятна большинству россиян.

Ещё раньше – Боширов и Петров, ЧВК Вагнер, которого нет, внезапная отставка Полтавченко и назначение Беглова, о чём они оба узнали буквально за час. Одни загадки, одни секреты. Никаких объяснений. Нам не положено знать. — Ксения Собчак

Сложившуюся за последнее время практику властей замалчивать ту или иную проблему экс-кандидат в президенты сравнила с тем, как вело себя руководство СССР в дни катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Специалисты, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают считать случившееся следствием взрыва бытового газа на втором этаже. В обществе идут серьезные споры: распространена версия о теракте.