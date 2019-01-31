Президиум и политсовет "Единой России" в Петербурге переизбрали

На конференции петербургского отделения "Единой России" 31 января был переизбран состав политического совета. Общее число входящих в него партийцев - 90 человек. Избрание проходило путем открытого голосования.

Также делегаты конференции избрали президиум политического совета регионального отделения. Голосование было закрытым. Среди новичков в президиуме только Владимир Носов и Анна Бардашевич, в остальном состав не изменился, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На конференции также был переизбран главой петербургского отделения глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. В его поддержку проголосовали 199 единороссов. Альтернативным кандидатом на высокий пост в региональной ячейке являлся вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов, за него отдали голоса 3 человека.

Ранее, депутат МО "Дворцовый округ" обвинил политсовет регионального отделения "Единой России" в попытке захватить контроль над муниципалитетами Петербурга.

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