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31 января, 20:57

Троицкий: Желание ссориться с Японией из-за Курил лишено дальновидности

Территориальному спору вокруг принадлежности Курильских островов, актуализировавшемуся зимой 2018-2019 годов, дал оценку публицист Артемий Троицкий, считающий педалирование этой темы напрасным занятием, независимо от того, как спор разрешится.

В эфире канала ARU.tv  он нашел единственно правильным поведением тот вариант, при котором бы между Россией и Японией "не перетягивался канат", при котором острова не становились бы яблоком раздора. Хуже всего, утверждает Троицкий, из-за этих островов портить с соседней страной отношения, поскольку на Дальнем Востоке есть куда более серьезные вызовы и угрозы.

С Японией, настаивает критик, самое время дружить, а не спорить из-за малонаселенных клочков земли в море, поскольку Китай представляет собой самую большую стратегическую угрозу для обеих стран.

С другой стороны, говорит он, от потенциальной продажи островов Россия тоже мало чего в нынешних условиях выиграет - с учетом того, что Япония поддерживает антироссийские санкции. На будущие экономические преференции в сложившихся обстоятельствах, уверяет Троицкий, надеяться не приходится, а, значит, лучше всего - постараться замять эту территориальную тему.

"Для того, чтобы Россия вообще осталась в будущем, конечно же, Китай нужно сдерживать, а сдерживать Китай можно только объединившись - в первую очередь, с Америкой, ну, а, если говорить о Дальнем Востоке, то и с Японией. Нынешние же действия наших руководителей говорят либо об идиотизме, либо о сознательной работе на то, чтобы России в ее нынешних очертаниях вообще не стало", - оценил ситуацию критик.

Оба государства дискутируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов заповедника - Шикотан и Хабомаи -  зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Кремле 22 января Путин выразил удовлетворение ее ходом, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях двух сторон никем и ничего не было сказано. Ожидается, что через несколько месяцев Путин нанесет своему визави ответный визит.

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31 января, 23:25    
"Мой пезидент не пьёт и не курит, лучше бы пил и курил
Возмозможно от этого стало бы легче женщинам Южных Курилл".

31 января, 21:35    
Пусть Япония сначала проведёт переговоры с США  и отменит возможность размещать на своей территории ракетные базы США.
А пока пусть помалкивает.

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