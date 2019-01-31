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31 января, 23:43

Суд отказался от залога в 47 млн рублей и арестовал чиновника Коваля

Дзержинский районный суд Петербурга 31 января отправил вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля в СИЗО до 28 марта, передает объединенная пресс-служба судов. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Коваль в период работы заместителем гендиректора ОАО "Газпром и газораспределение" в период с декабря 2013 года по апрель 2015 года вступил в сговор с группой лиц и якобы организовал хищение 28 млн рублей. 

Сторона защиты на заседании представила личное поручительство спикера Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина, который утверждает, что Коваль не станет скрываться от следствия или оказывать давление на свидетелей. Адвокат чиновника просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 47 млн рублей. Крупную сумму предложил внести учредитель "ЛСР" Владимир Черняев, которого пресс-служба судов называет "неработающим другом Коваля". Сам предприниматель рассказал суду, что его доход от "ЛСР" составляет 12 млн рублей в год, к тому же он получает пенсию около 20 тысяч рублей. 

Следователь, как сообщает пресс-служба, передал судье стенограмму служебного разговора Коваля с должностным лицом, в котором обвиняемый якобы "высказывался такими словами о руководстве страны, какие нельзя произносить в судебном заседании и обществе, матом". 

Сам Коваль заявил, что готов сотрудничать со следствием и дать показания. 

Пресс-служба также добавляет, что суд пытался выяснить, откуда у детей Олега Коваля и его сожительницы 20 объектов недвижимости, но не получил внятного ответа. По словам адвокатов обвиняемого, подруга Коваля могла получить материальные блага от удачного развода с супругом из Германии. 

Суд доводы защиты и предложение залога не убедили. Коваль отправлен по арест до 28 марта.  

 Олег Коваль был задержан 29 января на рабочем месте.

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