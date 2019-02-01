Почти 30 тысяч петербуржцев были экстренно эвакуированы ввиду ложных минирований

Минувшим днем, 31 января, более 29 тысяч жителей Петербурга были вынуждены покинуть помещения, в которых находились, ввиду поступивших в различные учреждения анонимных сообщений о заминировании зданий. Как передает "Фонтанка", все письма, отправленные электронной почтой, пришли с интернет-доменов, зарегистрированных в Болгарии. Текст посланий был идентичен: злоумышленники обещали, что в Петербурге должна произойти трагедия.

Сотрудники торговых и бизнес-центров, учебных, медицинских и других госучреждений получили 75 угроз.

Всего сотрудниками правоохранительных органов было проверено 62 объекта: 19 торгово-развлекательных и бизнес-центров, 17 школ, 13 больниц, 13 иных госучреждений. Взрывчатки нигде обнаружено не было.

Эвакуированы были не все адреса, а лишь 41. Всего, подсчитали специалисты, на улице вынуждены были оказаться 29 514 человек.

Сообщения о якобы заложенных в ряде городских зданий бомбах начали появляться утром 31 января, вследствие чего эвакуировали административный комплекс "Невская ратуша", где работают чиновники Смольного. Эвакуировали также три десятка школ и несколько крупных торгово-развлекательных центров, таких, как Гостиный двор, "Радуга", "МЕГА Дыбенко". Известно о том, что во всех этих случаях эвакуация проводилась после получения одного и того же электронного письма с некоего болгарского сервера. Подобного рода сообщения получали и в других городах России.