Столичный борец с коррупцией пойман на получении взятки

Полковник антикоррупционного управления МВД Москвы, начальник 12-го отдела 4-й оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Евгений Кашматов по решению Пресненского суда заключен под стражу, передает РИА "Новости".

Оперативнику инкриминируется получение взятки в размере 15 млн рублей: Кашматов согласился взять деньги предпринимателя - директора ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг", просившего за обозначенную сумму прекратить проверку принадлежащей ему компании. Отдел, руководимый полковником, занимается расследованием налоговых преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Следователи полагают, что часть суммы предназначалась подельникам Кашматова - начальнику отделения управления "Ц" ГУСБ МВД России Дмитрию Атаеву и их общему знакомому, полицейскому Тимуру Дзусову. Всех их обвиняют в вымогательстве в составе организованной группы.

На заседании суда было озвучено, через своего представителя владелец компании передал необходимую сумму подельнику Кашматова, который - уже под контролем ФСБ отдал - всю сумму Дзусову. Кашматов сопричастность к преступлению не признал. Решением суда он заключен под стражу до 7 февраля.