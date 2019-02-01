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9:50

Столичный борец с коррупцией пойман на получении взятки

Полковник антикоррупционного управления МВД Москвы, начальник 12-го отдела 4-й оперативно-розыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Евгений Кашматов по решению Пресненского суда заключен под стражу, передает РИА "Новости".

Оперативнику инкриминируется получение взятки в размере 15 млн рублей: Кашматов согласился взять деньги предпринимателя - директора ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг", просившего за обозначенную сумму прекратить проверку принадлежащей ему компании. Отдел, руководимый полковником, занимается расследованием налоговых преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Следователи полагают, что часть суммы предназначалась подельникам Кашматова - начальнику отделения управления "Ц" ГУСБ МВД России Дмитрию Атаеву и их общему знакомому, полицейскому Тимуру Дзусову. Всех их обвиняют в вымогательстве в составе организованной группы.  

На заседании суда было озвучено, через своего представителя владелец компании передал необходимую сумму подельнику Кашматова, который - уже под контролем ФСБ отдал - всю сумму Дзусову. Кашматов сопричастность к преступлению не признал. Решением суда он заключен под стражу до 7 февраля.

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11:52    
Рыба гниет с головы.
А Газпром со своим фаллосом у Финского залива?  
А миллиардная  квартира Мюллера в Петербурге? Из наших карманов!
Скоро российских честных (не ворующих) чиновников будем вписывать в Красную книгу.

10:15    
И как они дослужились до таких должностей? Опозорили такие прекрасные русские фамилии: Кашматов, Дзусов, Атаев. Креста на них нет!!!!!

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