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10:44

"Новый" президент Венесуэлы объяснил, почему он выгоден России

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя новым правителем государства, уверен, что ротация власти в стране будет выгодна России и Китаю - её главным кредиторам, поддерживающим политику режима Николаса Мадуро.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - цитирует Reuters Гуайдо.

По его собственным уверениям, он активно пытается наладить государственную кооперацию с РФ и КНР.

Между тем, и Россия, и Китай поддерживают политику Мадуро, даже несмотря на опасения относительно дальнейшей платежеспособности государства.

Гуайдо нарёк себя новым руководителем Венесуэлы на прошлой неделе, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть латиноамериканских стран, и другие. Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками Мадуро.

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11:48   Игорь  
Давно пора сменить Мадуро,
Британскую Терезу – д**у.
В Эр-Рияде – п*****а,
Во Франции – кусок г***а.
Прыща – на теле Вашингтона,
В Брюсселе – пьяного г*****а.
Генсека также блока НАТО.
Чего сидите вы, ребята?!

11:40    
России наплевать на выгоду предложенную самозванцем, наглой выскочкой. Пусть он  сначала изберется народом.

11:07   Саша  
Гуайдо-американская подстилка, потому он по команде США обманет Китай и Россию!!! Кстати, Китай вложил в Венесуэлу более 70 миллиардов долларов, у России("Роснефти") там может зависнуть миллиардов под 10...Такая вот она западная демократия, раз и США сделали вне закона президентом Венесуэлы какого-то чувака...Это как бы Путин объявил, к примеру, президентом Франции Ле Пэн или Украины Медведчука...Миром правит исключительно СИЛА(!!!!!!), а не международное право! Потому России надо смелее действовать в борьбе за геополитическое доминирование! Экспансия, экспансия и только экспансия сделает нашу державу великой!

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