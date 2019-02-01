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11:30

Google оплатил полумиллионный штраф за отказ от фильтрации контента

Компания Google погасила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, распространяющих противоправный контент, передает РИА "Новости".

"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет", - известил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский. Срок для оплаты штрафа у компании истекал 20 февраля.

Роскомнадзор оштрафовал Google 11 декабря. Поводом стало то, что компания не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.

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