18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:52

Ходорковский попробует в суде оспорить блокировку сайта "МБХ Медиа"

Михаил Ходорковский намерен засудить Роскомнадзор ввиду необоснованной, по его мнению, блокировки новостного ресурса "МБХ Медиа" и его "зеркал", поделился с порталом адвокат Сергей Бадамшин, который будет представлять интересы предпринимателя в суде. Ходорковский, являющийся владельцем домена mbk.news, уже давно живет за рубежом. 

"Это необоснованное и незаконное решение, мы будем его обжаловать", - поделился адвокат.

Накануне, 31 января, Бадамшину пришло обоснование Роскомнадзора о причинах блокировки ресурса mbk.news.

"В связи с тем, что в требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 февраля 2018 года № 27−31−2018/Ид 1339−18 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информационные материалы организации „Открытая Россия“, содержалось указание на ограничение доступа к интернет-ресурсам, представляющим собой „веб-зеркала“ информации, приведенной в вышеуказанном требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доступ к сайту в сети „Интернет“ mbk.news на территории Российской Федерации ограничен", - следует из ответа. 

Таким образом, сайт был заблокирован ввиду распространения материалов движения "Открытая Россия", которое в РФ считается якобы "нежелательным".

"Это беззаконие, ставшее обычным. Ссылка на материалы несуществующей иностранной организации без указания материалов", - прокомментировал ситуацию Ходорковский.

Напомним, Минюст в 2017 году признал "нежелательными" несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:01    
Удачи!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:14 Суд удовлетворил первый иск о компенсации по крушению Ту-154 в Сочи

19:12 Батанов: Смольный отзовёт уведомления о расторжении контрактов с "Метростроем"

18:36 У Медведева есть доказательства проникновения "санкционки" на российский рынок   1

18:32 Навальный обвинил "людей Беглова" в отправке заявления от его имени в суд

18:19 Активиста "бессрочки" доставили в суд по делу о нарушении при проведении митинга

18:05 Путин посетит международный арктический форум в Петербурге   1

17:35 Четыре новых веломаршрута длиной 13 км появятся в Петербурге

17:11 Соратники Навального назвали информацию о его обращении во Фрунзенский суд Петербурга «фейком»

17:03 Свыше полутора тысяч петербуржцев приняли участие в проекте "Твой бюджет"   3

16:41 К одной незаконной свалке в Разметелево "присоседилась" другая

16:21 Беглов рассказал московским министрам о том, как обстоят дела в Петербурге   3

16:15 Алексей Навальный: Мне все равно, пойдет ли Собчак на выборы   1

16:06 В Удельном парке пройдет согласованный экологический митинг "Россия не помойка"   1

15:43 Пресс-служба судов: Навальный требует признать его соответчиком по делу о вытоптанном газоне   2

15:43 Навальный: Я хотел бы, чтобы Резник участвовал в губернаторских выборах   8

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.