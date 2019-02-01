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11:52

Ходорковский попробует в суде оспорить блокировку сайта "МБХ Медиа"

Михаил Ходорковский намерен засудить Роскомнадзор ввиду необоснованной, по его мнению, блокировки новостного ресурса "МБХ Медиа" и его "зеркал", поделился с порталом адвокат Сергей Бадамшин, который будет представлять интересы предпринимателя в суде. Ходорковский, являющийся владельцем домена mbk.news, уже давно живет за рубежом. 

"Это необоснованное и незаконное решение, мы будем его обжаловать", - поделился адвокат.

Накануне, 31 января, Бадамшину пришло обоснование Роскомнадзора о причинах блокировки ресурса mbk.news.

"В связи с тем, что в требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 февраля 2018 года № 27−31−2018/Ид 1339−18 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информационные материалы организации „Открытая Россия“, содержалось указание на ограничение доступа к интернет-ресурсам, представляющим собой „веб-зеркала“ информации, приведенной в вышеуказанном требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доступ к сайту в сети „Интернет“ mbk.news на территории Российской Федерации ограничен", - следует из ответа. 

Таким образом, сайт был заблокирован ввиду распространения материалов движения "Открытая Россия", которое в РФ считается якобы "нежелательным".

"Это беззаконие, ставшее обычным. Ссылка на материалы несуществующей иностранной организации без указания материалов", - прокомментировал ситуацию Ходорковский.

Напомним, Минюст в 2017 году признал "нежелательными" несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.

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