ЗакС не будет проводить парламентское расследование по качеству уборки Петербурга от снега

Восемь депутатов “Единой России” проголосовали против проведения петербургским Заксобранием парламентского расследования о качестве уборки города от снега. Их голосов хватило, чтобы не дать старт этой процедуре. "За" были только два оппозиционных депутата.

Вопрос о целесообразности расследования обсуждался на заседании комитета по законодательству 1 февраля в присутствии чиновников Смольного.

Единоросс Сергей Купченко заявил, что расследование ни к чему, так как суть проблемы “и так на лицо”. По его мнению, она заключается в том, что чиновники не выполняют установленные нормативы.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок назвал ситуацию с уборкой снега тяжелой, но призвал подумать, нужно ли обременять представителей Смольного дополнительными совещаниями.

Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев обратил внимание коллег на то, что один из опросов на петербургском телевидении показал, что жители города воспринимают идею парламентского расследования как пиар.

Инициатором парламентского расследования стала группа из 12 депутатов ЗакСа, включающая руководителей всех фракций кроме “Единой России”.

Представлявший группу на заседании комитета по законодательству депутат фракции Партия роста Максим Резник заявил, что знает позицию исполнительной власти и предполагал, каким будет решение по поводу расследования.

Ситуацию с уборкой снега в Петербурге Резник назвал “длящимся преступлением”, которое происходит на протяжении правления третьего градоначальника.

- Необходимо участие парламента, просто потому, что это общественно значимая проблема, - добавил он.

Депутат также вспомнил о фейковых аккаунтах в соцсетях, которые утверждали о том, что в Петербурге нет проблем со снегом, и о ночном совещании в Смольном, посвященном уборке города.

- По ночам нужно либо спать, либо снег убирать, а они заседают, - заявил Резник.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова напомнила, что плохая уборка города уже привела к смерти пенсионерки, поскользнувшийся на улице.

- Наши предки победили фашизм, а мы не можем победить снег, - посетовала Ходунова.

Первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин в своем выступлении отметил, что обильные осадки в городе начались 25 декабря. С тех пор, по его словам, снег идет почти ежедневно, а городские власти увеличивают объемы работы по уборке и вывозу снега.

Зампред жилищного комитета Сергей Шарлаев подтвердил, что объем вывоза снега вырос, и отметил, что ежедневно город очищает от 668 до 742 единиц снегоуборочной техники. Очистка тротуаров на начало февраля, по его данным, в основном выполняется, а на улицах работает семь с половиной тысяч дворников. Это более чем на тысячу превышает необходимый норматив, объяснил чиновник.

В озвученных цифрах усомнилась коммунистка Ходунова. Она заявила, что и депутаты, и обращающиеся к ним граждане заметили бы работу 7500 дворников и 700 единиц техники.

- Последние два дня не идет снег. Почему эти дни не использовать для того, чтобы убрать этих снеговиков с улицы? - спросила Ходунова.

- Мы убираем, - ответил представлявший комитет по благоустройству Сергей Малинин.

Он отметил, что в Кировском и Красносельском районе уже нет проблем с уборкой.

Депутат от Кировского района Денис Четырбок тут же показал ему фотографии своего округа. На одной из них школьник не может пробраться к кнопке светофора из-за сугроба. Четырбок объяснил, что эти снимки ему отправили жители района, узнав, что уборку снега будут обсуждать в ЗакСе.

Расследование по уборке города могло стать первым в истории петербургского парламента. В сентябре 2018 года единороссы из ЗакСа отказались проводить парламентское расследование по поводу разгона митинга против “пенсионной реформы”.

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