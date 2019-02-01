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12:33

АНО "Дозор" просит прокуратуру разобраться с недопуском журналиста Кагермазова в ЗакС

Активисты АНО «Дозор» обратились в управление Генпрокуратуры по СЗФО с просьбой проверить сведения об отказе в аккредитации в Заксобрание корреспонденту «Эха Москвы в Петербурге» Сергею Кагермазову.

Общественники сочли недопуск журналиста в ЗакС «явным нарушением закона о СМИ» и усмотрели в этом признаки нарушения ст. 144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналистов). Они напомнили, что хотя сотрудники аппарата парламента говорили о большом количестве заявок и нехватке мест в залах дворца, на самом деле их было гораздо меньше.

Представители АНО «Дозор» попросили главу управления прокуратуры в СЗФО Нелли Солнышкину в том числе установить, кто принял решение не пускать Кагермазова в ЗакС, и какую роль в этом сыграли спикер парламента Вячеслав Макаров, руководитель аппарата ЗакСа Михаил Субботин и иные должностные лица.

Кагермазов  не смог получить разовую аккредитацию на пленарное заседание ЗакСа 30 января. В управлении информации и общественным связям парламента сослались на то, что получают слишком много заявок от журналистов, а количество мест для прессы ограничено – хотя в синем зале Мариинского дворца, где располагается пресса, свободными в тот день были более двух трети мест.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить факт отказа Кагермазову в аккредитации. Венедиктов указал, что видит в недопуске корреспондента  признаки нарушения ст. 144 УК РФ.

Конфликт между Кагермазовым и спикером Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о главе петербургского парламента и неудобных вопросов о зарплатах депуатов Макаров посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку у входа в Мариинский дворец.

Весной Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу – заявление на нее он подал еще до того, как его судьбой заинтересовался Макаров. Осенью еще за неделю до указа президента о призыве квартиру журналиста стали осаждать силовики. Подробную историю противостояния журналиста и председателя ЗакСа можно прочитать на «Медиазоне».

Комментируя отказ в аккредитации журналисту «Эха» 30 января 2019 года Макаров назвал Кагермазова «зайцем», «который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице».



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16:27    
13-21
Малоуважаемая Моська, уж тебе надо бы знать как пишется "тявкать".

13:25    
МАКАРОВ- ЭТО ОДИН ВЕЧНЫЙ СПЛОШНОЙ СКАНДАЛ, СТРАННО ЧТО СОВЕРШАЕВА И БЕГЛОВ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ. СТАРИКАШКА МАКАРОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГАДИТ В ПОЛИТИКЕ. КОГДА УЖЕ ПРИДЕТ ЭТОМУ КОНЕЦ???

13:21    
А что наш главный демократ Максим Резник? ТОлько по команде Серафимыча тяфкает? тут ему все хорошо?

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