Павликовой и Дубовик предъявили окончательное обвинение по делу "Нового величия"

Следственный комитет предъявил окончательные обвинения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик, передает «Новая газета» со ссылкой на адвокатов Ольгу Карлову и Максима Пашкова.

Обвинения предъявлены по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Расследование завершено, вскоре обвинения в окончательной редакции предъявят другим фигурантам дела. Павликова и Дубовик не признают вину, их адвокаты, начавшие знакомиться с материалами дела, также считают, что доказательств их виновности нет.

Карлова, адвокат Павликовой, сообщила, что попросила у следствия провести новую психолого-психиатрическую экспертизу ее подзащитной. По ее словам, выписка из неврологического стационара, куда Павликову планово госпитализированы, показала особенности ее личности, не учтенные во время летней экспертизы: «повышенная внушаемость, ведомость, незрелость мышления, инфантильность».

«У нас даже уголовный кодекс требует установления этих особенностей, потому что они впоследствии учитываются при рассмотрении дела судом», – пояснила Карлова.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Ранее 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик содержали в СИЗО, и только после общественного резонанса их перевели под домашний арест. Пока меру пресечения им продлили до 13 марта.