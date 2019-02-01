Замена эскалаторов на "Технологическом институте-1" обойдется в миллиард рублей Комитет по государственному заказу объявил о проведении закрытого конкурса по полной замене эскалаторов и частичному ремонту вестибюля станции метро "Технологический институт-1". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Начальная цена лота - 1,14 млрд рублей. Заявки будут приниматься вплоть до 11 марта, об итогах будет сообщено 15 марта. Заказчиком ремонтных работ выступил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Напомним, в 2018 конкурс на закупку эскалаторов для станции "Технологический институт" объявлялся несколько раз: последний был отменен УФАС в декабре. Антимонопольщики сочли, что тендер провели с нарушениями: подрядчика КРТИ выбрал в открытом конкурсе с ограниченными условиями участия, тогда как согласно требованиям необходимо было провести закрытый, так как в работе предполагается доступ к секретной документации. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен