Переизбрание Макарова на пост секретаря "Единой России" в Петербурге. Фоторепортаж Конференция регионального отделения "Единой России" прошла 31 января в КДЦ "Московский". На мероприятии были переизбраны секретарь, президиум и политсовет. С речью выступила вице-губернатор и глава администрации губернатора Любовь Совершаева. Прочитать о "политической розе ветров", спектакле трех полковников и незабытом Навальном можно в материале ЗАКС.Ру. А посмотреть, как прошло новое переизбрание Макарова на пост секретаря - в фоторепортаже: фото: Михаил Масленников



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