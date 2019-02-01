Песков выразил соболезнования арестованной активистке "Открытой России", потерявшей дочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сопереживает пребывающей под домашним арестом активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, потерявшей накануне тяжелобольную 17-летнюю дочь.

"Что касается смерти девочки… Любая смерть - это трагедия, и мы приносим соболезнования всем ее родным и близким", - цитирует ТАСС Пескова.

Между тем, давать какую-либо оценку идущему судебному процессу, фигуранткой которого является Шевченко, пресс-атташе президента не стал.

17-летнюю Алину срочно госпитализировали 30 января после временной остановки сердца. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. Врачи не хотели пускать Шевченко в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. С разрешения следователя общественница всё же провела в больнице ночь.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ранее суд отклонил жалобу защиты на домашний арест активистки, отказавшись отпустить ее под подписку о невыезде.

Дело Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов "сотрудничества" - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.