18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:56

Песков выразил соболезнования арестованной активистке "Открытой России", потерявшей дочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сопереживает пребывающей под домашним арестом активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, потерявшей накануне тяжелобольную 17-летнюю дочь.

"Что касается смерти девочки… Любая смерть - это трагедия, и мы приносим соболезнования всем ее родным и близким", - цитирует ТАСС Пескова.

Между тем, давать какую-либо оценку идущему судебному процессу, фигуранткой которого является Шевченко, пресс-атташе президента не стал.

17-летнюю Алину срочно госпитализировали 30 января после временной остановки сердца. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. Врачи не хотели пускать Шевченко в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. С разрешения следователя общественница всё же провела в больнице ночь.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ранее суд отклонил жалобу защиты на домашний арест активистки, отказавшись отпустить ее под подписку о невыезде.

Дело Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов "сотрудничества" - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:46   Дед Иван   РУСЬ
Иуда, тоже выражал преданность, верность и соболезнование Иисусу Христу. Лжецы кризисные! Даже не пустили со своей дочуркой проститься. Позорники!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:14 Суд удовлетворил первый иск о компенсации по крушению Ту-154 в Сочи

19:12 Батанов: Смольный отзовёт уведомления о расторжении контрактов с "Метростроем"

18:36 У Медведева есть доказательства проникновения "санкционки" на российский рынок   1

18:32 Навальный обвинил "людей Беглова" в отправке заявления от его имени в суд

18:19 Активиста "бессрочки" доставили в суд по делу о нарушении при проведении митинга

18:05 Путин посетит международный арктический форум в Петербурге   1

17:35 Четыре новых веломаршрута длиной 13 км появятся в Петербурге

17:11 Соратники Навального назвали информацию о его обращении во Фрунзенский суд Петербурга «фейком»

17:03 Свыше полутора тысяч петербуржцев приняли участие в проекте "Твой бюджет"   3

16:41 К одной незаконной свалке в Разметелево "присоседилась" другая

16:21 Беглов рассказал московским министрам о том, как обстоят дела в Петербурге   3

16:15 Алексей Навальный: Мне все равно, пойдет ли Собчак на выборы   1

16:06 В Удельном парке пройдет согласованный экологический митинг "Россия не помойка"   1

15:43 Пресс-служба судов: Навальный требует признать его соответчиком по делу о вытоптанном газоне   2

15:43 Навальный: Я хотел бы, чтобы Резник участвовал в губернаторских выборах   8

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.