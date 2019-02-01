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14:48

Гендиректора ГК "Норманн" Владимира Смирнова отпустили под обязательство о явке

Гендиректора ГК «Норманн» Владимир Смирнова и топ-менеджера холдинга Бориса Бросалина отпустили, взяв обязательство о явке, пишет «Фонтанка.ру».

О задержании Смирнова стало известно 31 января. Тогда на встрече с дольщиками ГК «Норманн» зампред комитета по строительству Евгений Барановский сообщил, что гендиректора холдинга задержали на 72 часа.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах). По некоторым данным, речь может идти о сумме, превышающей 1,8 млрд рублей.

На территории Петербурга Normann не достроил жилые комплексы «На заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина».  Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».

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