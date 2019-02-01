Митянина заявила о важности расширения количества пунктов обогрева для бездомных

Сегодня, 31 января, вице-губернатор Петербурга Анна Митянина провела в Смольном рабочую встречу с представителем организации помощи бездомным "Ночлежка" Григорием Свердлиным, замначальника городского управления МЧС Романов Емельяновым, а также директором Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства Баярмой Доржиевой.

Митянину интересовал вопрос о количестве работающих в городе пунктах обогрева и питания для лиц, оставшихся без дома. Свердлин сообщил, что на данный момент таких в Петербурге постоянно открыто 21, но перечень важно расширять - в том числе, в тесной кооперации с администрацией Северной столицы. Вице-губернатор подтвердила, что "в целях предоставления срочных социальных услуг бездомным гражданам", их число будет постепенно увеличено. Помимо еды и обогрева, лишенные крова горожане получат возможность восстановить утраченные паспорта.

Митянина намерена лично проконтролировать работу социальных служб, предоставляющих помощь бездомным. Под конец дискуссии вице-губернатор предложила председателю "Ночлежки" совместно объехать пункты обогрева в Василеостровском, Калининском и Фрунзенском районах города при участии глав администраций районов.