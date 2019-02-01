Генпрокуратура направила дело о теракте в метро Петербурга в суд

Генпрокуратура направила уголовное дело о теракте в петербургском метро в Московский окружной военный суд, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

По словам Куренного, замгенпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 11 человек по делу об организации террористической группировки «Катиба Таухид валь Джихад», участия в ней, теракте в петербургском метро и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

«Дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу», – сообщил Куренной.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 14 человек.

Еще в апреле 2017 года появились сведения, что интерпол разыскивает лидера группировки Абу Салаха аль-Узбеки как предполагаемого заказчика теракта. «Катиба Таухид валь-Джихад» связана с бывшим крылом «Аль-Каиды» в Сирии – «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра»).

Долгое время ни одна из террористических группировок не брала на себя ответственность за взрыв в метро. Только спустя две недели о причастности заявила группировка «Катиба аль-Имам Шамиль»: теракт был якобы совершен по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири как ответ на действия России в Сирии, Чечне и Ливии. Следственный комитет установил, что к взрыву на самом деле причастна «Катиба Таухид валь-Джихад».