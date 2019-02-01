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15:43

Навальный требует признать его соответчиком по делу о вытоптанном газоне на митинге "Он нам не царь"

Политик Алексей Навальный подал ходатайство во Фрунзенский суд Петербурга о вступлении соответчиком в дело по иску прокуратуры города к координатору местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В ходатайстве Навальный подчеркнул, что в первую очередь должен быть ответчиком по делу – как инициатор проведения акций по всей России 5 мая 2018 года. «Именно я выбирал время, дату и тематическую направленность акции. Михайлов Д.А., являясь координатором моего штаба в Санкт-Петербурге, фактически лишь выполнял мои указания», - цитируют представители судов заявление политика. Навальный подчеркнул, что «готов взять на себя сумму нанесенного ущерба»

Прокуратура Петербурга подала иск к Михайлову и Литвину в декабре 2018 года. Ведомство предъявило активистам претензии на 10,9 млн рублей, обвинив их в порче городского имущества во время акции «Он нам не царь» 5 мая. Тогда митинг начался в Александровском саду, а затем перерос в шествие нескольких тысяч человек по Невскому проспекту и закончился массовыми задержаниями на Невском проспекте и у Эрмитажа. Следующее заседание по делу состоится 5 февраля.

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