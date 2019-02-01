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15:43

Навальный: Я хотел бы, чтобы Резник участвовал в губернаторских выборах

Политик Алексей Навальный считает депутата Законодательного собрания Максима Резника опытным  политиком. По его мнению, он был бы хорошим кандидатом в губернаторы Петербурга.

- Я личные вопросы ставлю ниже, чем общественные. Максим Резник голосовал за мое исключение из "Яблока", но у нас прекрасные с ним отношения. Я с восторгом отношусь к тому, как он ведет себя в Петербурге. Если бы Резник выдвинулся, я бы его безусловно поддержал, - заявил Алексей Навальный в эфире "Эха Петербурга" 1 февраля. -  Резник как политик мне симпатичен. Я хотел бы, чтобы он участвовал в губернаторских выборах. Но это должно быть его решение. Он опытный политик, более опытный, чем я.

Оппозиционер также отметил, что уверен, что наладить взаимодействие с Максимом Резником ему бы удалось легко. Кроме того, команда Навального и петербургский депутат уже поддерживают друг друга на муниципальном уровне по ряду инициатив. Однако, при этом столичный политик не стремится включить Резника в ряды своих сторонников. По его мнению, достойный политик может быть в любой партии. 

- Это петербургская политика, и я не собираюсь тут что-то разруливать или навязывать. Просто предлагаю петербургским политикам и избирателям свою концепцию "Умного голосования". Когда Резник выходит на протестный митинг, я и так вижу, что он мой сторонник и соратник. Мне не так важно, чтобы Резник или кто угодно признал меня лидером своего движения - этой цели нет вообще, - заявил Алексей Навальный.

Выборы губернатора Петербурга планируются в сентябре 2019 года. Максим Резник поддерживает выдвижение Оксаны Дмитриевой от Партии роста. О собственном желании избираться в губернаторы депутат пока не заявлял.  



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:12    
Дело в том, что Яблоко изначально было партией питерской еврейской интеллигенции, других там нет, русских и прочих славян  они к себе не принимали.

16:08    
Еврей Вишневский собрался на выборы, теперь Навальный еврея Резника двигает...Мы что мэра Хайфы выбирать собрались?

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