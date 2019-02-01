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16:15

Алексей Навальный: Мне все равно, пойдет ли Собчак на выборы

Политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный считает Ксению Собчак "политической марионеткой" и не готов заявить, что поддержит ее кандидатуру на выборах губернатора Петербурга.

- Мне все равно, будет ли Ксения участвовать [в выборах губернатора Петербурга]. Мы за второй тур, - заявил он в эфире "Эха Петербурга" 1 февраля.

Как рассказал Навальный, журналисты часто пытаются добиться от него слов поддержки или критики в адрес Ксении Собчак, но он не видит в этом необходимости или важности. Политик отказался прямо говорить, готов ли он содействовать телеведущей в случае ее выдвижения на пост губернатора Петербурга. Для него важнее, чтобы у оппозиционных кандидатов был бы шанс выдвигаться. В то же время ранее Навальный открыто выразил свою поддержку депутату Заксобрания Максиму Резнику в случае, если он пожелает пойти на губернаторские выборы. 

- Максим Резник это политик, это не человек, которого притаскивают на выборы, чтобы победить и сделать какую-то конструкцию. А Собчак в этом смысле политическая марионетка, -  выразил мнение Алексей Навальный. 

Отметим, Ксения Собчак прямо не заявляла о своей готовности выдвигаться на пост губернатора Петербурга. Во время своего последнего визита в Петербург она обещала поддержать любого сильного кандидата от оппозиции.  



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:53    
Если весь дурдом 2 пропишется в Питере и проголосует за Ксюшу? Побежите как милые кричать Ура!!!!! Новой губернаторше. Хи,хи ,хи....

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