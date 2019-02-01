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17:03

Свыше полутора тысяч петербуржцев приняли участие в проекте "Твой бюджет"

Начиная с 15 января на сайте проекта "Твой бюджет" 1523 жителя Петербурга предложили свои инициативы по качественному видоизменению города.

Большинство человек подали заявки в категории "социальные проекты, образование, досуг": горожане просят благоустроить либо отремонтировать соцобъекты и прилегающие к ним территории. Второе по популярности место занимают заявки в разделе "скверы, парки, зоны отдыха, малые архитектурные формы". Замыкает рейтинг категория "дороги, ЖКХ, транспорт, парковки, уличное освещение, велодорожки и велопарковки". 

Наиболее активными по количеству заявок являются жители Фрунзенского района - их уже 478. Следом идет Невский район с 459 проектами.

Проект "Твой бюджет" позволяет петербуржцам самостоятельно поучаствовать в распределении средств городской казны. Петербуржцы могут проявить активность и предложить свои идею по развитию городской среды. Члены бюджетной комиссии определят от одной до трёх инициатив-победителей, на которые распределят в своём районе 15 млн рублей.

Напомним, не так давно в рамках проекта один житель Северной столицы предложил по случаю грядущего дня ВМФ выкрасить городских чаек в цвета российского триколора.

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17:43    
Поддерживаю 17.42.
Готов бесплатно работать на благоустройстве этой территории.

17:42    
Попытка подать заявку на сайте проекта "Твой бюджет" не увенчалась успехом.
Моя заявка проста. У метро "Пионерская" активисты собирают подписи против строительства торгового центра на пересечении Коломяжского, Богатырского  проспекта. Почему бы не прислушаться к жителям. Ведь вокруг метро  каменные джунгли. негде присесть и отдохнуть.
А торговых центров уже больше, чем требуется.

17:23    
половину из 15 лямов УЖЕ УКРАЛИ

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