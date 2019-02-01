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17:35

Четыре новых веломаршрута длиной 13 км появятся в Петербурге

По сообщение Городского центра управления парковками, на просторах Петербурга в скором времени будут проложены четыре велодорожки общей протяженностью почти 13 км. Так, новые маршруты появятся вдоль трасс Невского, Пушкинского и Красносельского районов.

Один веломаршрут длиной 3,6 км свяжет улицу Партизана Германа и улицу Доблести, другой - 4,6 км - расположится вдоль проспекта Большевиков. По соседству проляжет велотрасса и на улице Коллонтай. Кроме того, велосипедисты смогут прокатиться по собственной выделенной полосе и в районе жилого района "Славянка" и ж/д станции "Царское Село".

Проектировать веломаршруты будут в два этапа. До 31 октября должны будут подготовить проектно-сметную документацию и определить размещение велодорожек с учётом организации дорожного движения. В ходе второго этапа до 31 октября 2020 года необходимо разработать рабочую документацию по модернизации светофоров, расположенных на пути прохождения веломаршрутов.

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