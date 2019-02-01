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18:05

Путин посетит международный арктический форум в Петербурге

Владимир Путин планирует приехать в Петербург для участия в международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет на просторах Северной столицы в апреле 2019 года, говорится на сайте фонда Росконгресс. Ожидается, что президент выступит с речью в ходе одного из пленарных заседаний мероприятия.

Главная тема события - развитие Арктики. В частности, будут проанализированы важнейшие стратегические направления освоения территории, например, исследование прибрежных зон континента, работы на шельфовых ледниках.

Форум пройдет 9 и 10 апреля.

Последний раз, напомним, глава государства был в Петербурге не так давно - вместе с врио градоначальника Александром Бегловым встречал рождество в одном из храмов города.



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18:43   Саша  
В Арктике просто колоссальные запасы углеводородов! Они станут подушкой финансовой безопасности России на многие десятилетия! К примеру, "Новатэк" Михельсона на Ямале делает крайне полезное дело для России -создаёт добывающие мощности, строит заводы по сжижению газа, ледоколы, газотанкеры, жильё, дороги и тд., несмотря на санкции...А в Европе газ кончается, например, уже в разы в Голландии, а в Алжире рост внутреннего потребления и увеличение экспорта газа в Европу исключёно...А ещё Европа уходит от АЭС, угля, требуя всё больше и больше российского газа, потому немцы, австрийцы, голландцы и др. и вцепились зубами в "Северный поток-2", наплевав на угрозы США...

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