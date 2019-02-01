Суд удовлетворил первый иск о компенсации по крушению Ту-154 в Сочи

Кемеровский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Лады Шульгиной, дочери артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, на решение Центрального райсуда Новокузнецка по иску к Минобороны о компенсации в связи с крушением Ту-154 над Черным морем в 2016 году, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что это первый удовлетворенный иск к Минобороны по делу об авиакатастрофе Ту-154. Истица требовала по 500 тысяч рублей от ансамбля и военного ведомства, а также пожизненную выплату в 22 тысячи рублей. Центральный райсуд отказал в выплатах, но Кемеровский облсуд присудил ей компенсацию в 150 тысяч рублей.

Адвокат истицы Евгений Ильченко уточнил, что, по мнению Шульгиной, ансамбль Александрова несет ответственность за возмещение вреда в связи со смертью ее отца – кормильца, как работодатель, а Минобороны – как владелец разбившегося самолета. Представитель гособвинения счел, что требования Шульгиной подлежат удовлетворению лишь частично.

«В части компенсации морального вреда от ансамбля Александрова отказать: в случившемся нет вины работодателя. Полагаю, что компенсация должна быть взыскана с Минобороны», – пояснил прокурор. Запрашиваемую сумму он счел завышенной, отметив, что истица не проживала со своим отцом.

Самолет Ту-154 российского Минобороны разбился утром 25 декабря 2016 года через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились более 90 человек: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, а также журналисты и экипаж. Среди них была знаменитый доктор Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.