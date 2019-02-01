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19:12

Батанов: Смольный отзовёт уведомления о расторжении контрактов с "Метростроем"

По поручению врио градоначальника Александра Беглова вице-губернатор Эдуард Батанов провел в Смольном встречу с руководством компании "Метрострой", её подрядных организаций и представителями рабочих.

Батанов заявил, что Смольный даёт компании шанс на "реабилитацию": Беглов принял решение отозвать уведомления о расторжении контрактов с ОАО. Однако в течение 10 дней "Метрострой" должен будет выполнить ряд условий, поставленных правительством Петербурга, а именно погасить долги по зарплатам трудящихся, разобраться с налоговыми органами, найти и предоставить подтверждение налиия средств для продолжения дальнейших работ по строительству подземки. Также компания берет на себя полноценное обязательство до 1 июля 2019 года открыть новые станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары". Если обозначенные условия выполенены не будут, Смольный вновь отзовет все договоры подряда.

"«Метрострой» представил нам план оздоровления ситуации. Они готовы в ближайшее время заключить с налоговой инспекцией мировое соглашение и обеспечить его залогом. Должны быть отозваны судебные иски «Метростроя». Учитывая целый ком накопленных проблем, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, мы даем возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного, качественного партнера, уникального для Петербурга метростроителя, и с честью выйти из непростого положения", - поделился Батанов.

Конфликт компании и правительства Петербурга достиг эскалации 21 января - тогда Смольный заявил о разрыве всех заключенных с "Метростроем" контрактов. Официальными причинами распада деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов, "некачественное планирование" проектирования и строительства, а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

Позднее правительство города пошло на уступки, сообщив, что даст "Метрострою" шанс частично достроить Калининско-красносельскую линию.



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