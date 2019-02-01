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19:56

Петербургский СК возбудил уголовное дело после падения льда на голову женщине

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) из-за падения куска льда на голову женщине на Коломяжском проспекте.

Инцидент произошел 31 января. Когда рабочие убирали снег с крыши одного из домов на Коломяжском проспекте, скинутый вниз кусок льда попал в голову проходившей мимо 25-летней женщины. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом кости черепа, уточнили в петербургской прокуратуре.

В тот же день, 31 января, лед с крыши упал на женщину, проходившую у дома 31 на проспекте Елизарова. Ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга», состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее депутаты ЗакСа от «Единой России» проголосовали против парламентского расследования о качестве уборки города от снега. Единоросс Сергей Купченко заявил, что расследование ни к чему, так как суть проблемы «и так налицо». Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок назвал ситуацию с уборкой снега тяжелой, но призвал подумать, нужно ли обременять представителей Смольного дополнительными совещаниями. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:51    
Оцениваю бездействие линейных работников, как саботаж против новой власти (ВРИО) и его методов управления.

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