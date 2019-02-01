Парламент без расследований

У Петербурга не задалось с парламентским расследованием. Второй раз за последние полгода оппозиционные депутаты ЗакСа пытаются его инициировать и второй раз натыкаются на нежелание единороссовского большинства поддержать инициативу. 1 февраля члены фракции “Единая Россия” проголосовали против начала расследования по качеству уборки города от снега. Проблему представители партии власти признали, но к инициативности оппозиционеров отнеслись с подозрением. Либералы и коммунисты, в свою очередь, не намерены оставлять попыток начала новых расследований.

Инициатором парламентского расследования по поводу некачественной зимней уборки города выступил депутат фракции Партия роста Максим Резник. Он объявил о своем намерении вскоре после январских праздников, запомнившихся сильными снегопадами, к которым город оказался не готов. К 16 января под обращением о намерении инициировать расследование подписались 12 депутатов ЗакСа, в том числе лидеры всех фракций кроме “Единой России”. Резник с самого начала признавался, что на партию власти у него надежды мало. Но дать старт расследованию можно было бы только заручившись поддержкой единороссов, которые занимают большинство мест в парламентском комитете по законодательству.

Дело трубы

Впервые попытка расследования не увенчалась успехом в сентябре. Тогда оппозиционные депутаты планировали провести расследование запрета намеченного на 9 сентября митинга против “пенсионной реформы”. Резник, выступая на заседании комитета по законодательству 27 сентября, предположил, что людей не пустили на уже разрешенную протестную акцию по указке из Москвы, придумав историю про прорванную трубу. Люди в итоге все равно пришли на митинг. Многих из них избили и задержали полицейские.

Вскоре после скандального разгона акции депутаты-неединороссы решили воспользоваться недавно появившейся возможностью провести парламентского расследования. Региональный закон, позволяющий это делать, был принят в июне 2018 года. Согласно документу, для каждого отдельного случая расследования должна формироваться парламентская комиссия. Комиссия в рамках своей работы может обращаться в органы государственной власти, встречаться с чиновниками и привлекать к своей деятельности экспертов. По итогам расследования депутаты могут написать заявление в правоохранительные органы или потребовать наказания для чиновника, в том числе его отстранения от должности.

Однако, чтобы запустить инициативу, необходимо согласие парламентского комитета по законодательству, где большинство мест занимают депутаты “Единой России”. В сентябре они встали на сторону городского комитета по вопросам законности, признав, что отказ в проведении протестного митинга был обоснованным.

Снежное дело

В январе обсуждение инициативы парламентской оппозиции развивалось иначе. Единороссы признали, что проблема с уборкой снега в городе существует, но решать ее предложили как-нибудь иначе. В частности, председатель комитета Денис Четырбок отметил, что уже и так середины зимы и расследование может только отвлечь чиновников от выполнения их прямых обязанностей. Отметим, что обращение группы депутатов поступило в комитет по законодательству 17 января, а рассмотрели его только 1 февраля.

- Сейчас середина зимы. Давайте говорить откровенно, исправить проблему сейчас уже невозможно. Уже не закупить экстренно технику, не набрать дворников. Сейчас надо максимально сосредоточиться не на том, чтобы совещания и рабочие группы проводить, а на том, чтобы быть на улице и убирать снег. — заявил Четырбок журналистам после заседания комитета

Он также отметил, что причины проблем с уборкой ясны и без расследования: отчасти недофинансирование, отчасти непродуманная логистика и отсутствие должного контроля. Четырбок также признался, что его однопартийцы не хотят, чтобы парламентское расследование выглядело в глазах горожан “самопиаром” депутатов.

Не поддержав идею парламентского расследования, единороссы все же попытались сохранить лицо и почти час расспрашивали приглашенных на заседание комитета чиновников Смольного о качестве уборки. Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев, например, рассказал, что в Адмиралтейском районе около трети блокадников из-за гололеда не пошли получать памятные награды в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Депутат Сергей Купченко эмоционально предлагал вызвать на “парламентский час” вице-губернатора Николая Бондаренко, курирующего в том числе вопросы благоустройства и ЖКХ. Денис Четырбок показал фотографию, на которой проживающий в Кировском районе школьник не может из-за сугроба подойти к переключателю светофора.

Однако, когда настало время голосовать, представители партии власти сменили гнев на милость и начали критиковать уже идею расследования. Звучали все те же доводы о том, что суть проблемы понятна и без расследования, и о попытках пиара со стороны оппозиционеров. В итоге трое членов комитета из КПРФ, Партии роста и “Справедливой России” проголосовали за расследование, а восемь единороссов - против.

- Это квазиэзопов язык. Они [депутаты “Единой России” - прим. ЗАКС.Ру] говорят все, что очевидно любому, что является правдой. Из этого напрашивается вывод, что надо начать расследование, но они голосуют против, просто потому что не могут голосовать иначе. Они исполняют роль политической надстройки авторитарной бюрократии. — п рокомментировал итоги заседания депутат Резник.

Несмотря на вторую неудачу оппозиционеров с инициативой парламентского расследования, этот инструмент необходимо пытаться использовать и дальше, уверена лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. По словам коммунистки, блокируя подобные предложения, “Единая Россия” сама делает себе плохую репутацию.

- Партия “Единая Россия” теряет в своих голосах, и подобные решения подрывают ее рейтинг. Чем больше мы будем выходить с такими инициативами, очевидными для горожан, тем больше у горожан будет понимания, что “Единая Россия” не отстаивает их интересы, - сообщила Ходунова ЗАКС.Ру.

О своей готовности в дальнейшем выступать инициатором парламентских расследований заявил и Максим Резник.

- Дорогу осилит идущий. Ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза можно добиться результата. По-всякому в жизни бывает. Если ты уверен, что ты прав и что ты действуешь правильно, надо пробовать. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто идет до конца, - прокомментировал Резник.

Парламентское расследование было не единственным предложением оппозиционеров, связанным с некачественной уборкой Петербурга в зимний период. Так, лидер фракции “Яблока” Борис Вишневский еще 14 января говорил о необходимости приглашения на пленарное заседание ЗакСа вице-губернатора Бондаренко и других чиновников Смольного, ответственных за уборку и вывоз снега. По словам Вишневского, это предложение поддержал в том числе и спикер парламента Вячеслав Макаров. Однако “парламентский час” с Бондаренко анонсирован так и не был.

Сергей Еремеев

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