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20:23

Общественные деятели просят увековечить память Немцова в Москве

Общественные деятели направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой пресечь нарушения общественного порядка на месте убийства Бориса Немцова и рассмотреть вопрос об увековечении памяти политика, текст письма публикует «Новая газета».

Под письмом подписались актриса Лия Ахеджакова, правозащитники Светлана Ганнушкина, Зоя Светова и Лев Пономарев, политики Дмитрий и Геннадий Гудков, глава партии Парнас Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, муниципальный депутат Илья Яшин и другие.

Авторы письма указали, что народный мемориал на месте убийства Немцова постоянно подвергается нападениям со стороны «давно установленных общественностью лиц». «Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы», - заявлено в письме.

Представители «демократической общественности» требуют от «властей России и Москвы» принять меры по обеспечению на месте убийства Немцова общественного порядка, «наказать давно известных погромщиков», в том числе – входящих в группу SERB. Также авторы письма просят «вернуться к вопросу» об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и «рассмотреть иные предложения» по увековечиванию памяти политика.

«Не можем не отметить, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад, и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова», - отметили составители письма, добавив, что, по их мнению, память о Немцове «волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах».

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Киллер несколько раз выстрелил в оппозиционера и скрылся. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

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20:47    
Конечно Чавес и А.Кадыров для меня ещё менее значимы и памятны, чем Немцов. Однако хватит уже мемориалов и мавзолеев. Лучше от его имени эти подписанты помогут больным детям, на которых не находится денег у тех, кого они просят о мемориале Немцову. Вот это будет достойно, полезно и памятно.
И ещё, 85% подписантов - евреи, поэтому, полагаю у них наличие "узковедомственного" мотива для "увековечивания" не самого великого деятеля.
То, что они, якобы, не получили ответа от "властей Москвы" - это или их хитрая ложь, или глупость "властей". Ответ обязательно нужен. Аргументированный, решительный и бесповоротный.

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