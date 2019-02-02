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11:21

У ВМФ появилось оружие, вызывающее у противника галлюцинации

В арсенале сил Военно-морского флота РФ появилась станция визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", способная с помощью сильнейших радиоимпульсов вызвать галлюцинации, а затем ослепить противника. Поставкой оборудования занимается холдинг "Росэлектроника", входящий в структуры "Ростеха".

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные, но обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что „цель не видно“. При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как „пятно света плавает перед глазами“, и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - приводит РИА "Новости" выдержку из проектной документации "Росэлектроники".

На данный момент известно, что оборудование данного типа будет установлено на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", а также на новых боевых судах, которые сойдут в ближайшие годы с Северных верфей.

Ранее стало известно, что другое военное ведомство - Росгвардия - закупит "Газели", оснащенные лазерными излучателями, вызывающими слуховые галлюцинации и ослепление. Эта же структура потратит 200 млн рублей на приобретение броневых автомобилей для разгона митингов.

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12:32    
оппзиции теперь ХАНА, а ПУТИНУ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ!

12:28    
12:20. Если вам не нравится жизнь в России, то что вы на Запад не свалите? Жрали бы там своё масло до пуза! Может ещё и жопой подрабатывали бы, вкусив евроценности!

12:20    
путинцы как бандиты с большой дороги - никакого позитива для цивилизации - очередные кистени, дубинки с шипами, костоломные свинчатки прочее смертоубийственные изделия... сыр-масло, простейшие мобильники, велосипеды-мотоциклы-машины, бытовые приборы и все прочее на благо человека - тут у путинцев проблема с мозгами... орки какие-то...

12:12    
Да, в Европе жители опять начинают строить противоядерные погреба, как в годы холодной войны -жить хоца, однако...

12:05   Грустный клоун  
В случае обострения ситуации наши ядерные галлюцинации средней и малой дальности(до 5 тысяч км) полетят ведь не на Вашингтон, а на Берлин, Париж, Лондон и тд. Потому европейцам нельзя ни в коем случае размещать американские ядерные РСМД на своих территориях, превращаясь в мишень наших галлюцинаций...
Вот так - правильно!)

11:45    
Да, в случае обострения ситуации наши ядерные ракеты средней и малой дальности(до 5 тысяч км) полетят ведь не на Вашингтон, а на Берлин, Париж, Лондон и тд. Потому европейцам нельзя ни в коем случае размещать американские ядерные РСМД на своих территориях, превращаясь в мишень...

11:31    
Супер новые технологии в современном вооружении России крайне нужны для того, чтобы бить врагов в хвост и гриву! В целом ВПК справляется со своей непростой миссией! Но в военном деле пределов совершенства не существует! Вон как заверещала Западная Европа, поняв, что она становится главной жертвой без ДРСМД...

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