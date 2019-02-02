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12:20

Петербурженка-педагог подозревается в избиении юной школьницы

Школьная преподаватель продленного дня подозревается в причинении тяжких увечий ученице начальных классов, передает 78.ru.

Как пояснили в правоохранительных органах, минувшим днем, 1 февраля, в поликлинику в сопровождении матери пришла 7-летняя ученица первого класса. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области. После оказания необходимой помощи школьницу направили на амбулаторное лечение.

По словам юной ученицы, в тот день её на "продлёнке" ударила 59-летняя педагог. По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, не так давно в поле зрения СМИ попали две петербургские учительницы: одна называла детей "гопниками" и "проститутками", за что была уволена; другая именовала ребят "тупыми и убогими бедняками". Последнюю женщину постигла участь, аналогичная первой.

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12:23    
Может учительница мало врезала? И такое возможно! Столько мрази развелось среди учеников...

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