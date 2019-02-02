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12:50

Путин: Россия "зеркально" приостанавливает членство в ДРСМД

Сегодня, 2 февраля, глава государства провел рабочую встречу в Кремле с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и руководителем Минобороны Сергеем Шойгу, во время которой была утверждена позиция Москвы в отношении дальнейшего участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного США и РФ в 1987.

Напомним, согласно условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем. 

Однако, по сведениям Шойгу, американская сторона уже довольно давно стала нарушать условия ДРСМД. Сначала в Штатах начали в 1999 году испытывать боевые беспилотники, оснащенные крылатыми ракетами, затем, уже в 2014 году,  размещать ракетные базы в Европе. Между тем, США неоднократно уличали РФ в аналогичных действиях.

Выслушав доклад министра обороны, а после - Лаврова, Владимир Путин пришел к выводу, что данные обстоятельства - вкупе с изначальным отказом США от дальнейшего участия в ДРСМД, чей ультимативный срок истек накануне, 1 февраля - способствуют тому, чтобы "зеркально" ответствовать Штатам.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР [научно-исследовательскими разработками - прим. ЗАКС.Ру] и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Вместе с тем, хочу обратить Ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - наказал Путин.

Минувшим вечером США объявили, что на 6 месяцев "замораживают" свое членство в ДРСМД. По истечении срока американская сторона разорвет договор в случае, если Россия "не вернется к его соблюдению".

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17:33    
17:03 - твой "сухорукий параноик" (так его назвал бехтерев) и сам "национал-предатель" - работал на интересы гитлера... когда-нибудь откопают в архивах - был завербован абвером...

17:03    
16:58. Потому ВЕЛИКИЙ Сталин и почистил страну в 1937-1938г. от национал-предателей, что и стало одной из причин победы СССР над мировым фашизмом!

17:02    
16:51  - "ждем чуда от америки"!... от "экспансии" путина можно ожидать лишь помойки, бедность, уличные туалеты типа - "очко", вовровство и коррупцию, дружков-царедворцев, казнокрадов, попов-мраколбесов и экономический развал... время тиранов прошло... скоро россия будет как абхазия...

16:58    
путин собрался тягаться с америкой, а тыл - гнилой, в тылу предатели, типа гангстеров ашаруковых, взяточников всех мастей - чиновники, губернаторы, мэры, депутаты... вот очередную "предательницу"-патриотку отловили на кипре - бывшую мэршу тулы... они уже все путинские секреты давным давно продали американцам...

16:51    
Все заключённые договоры национал-предателем СССР Горбачёвым с Западом(СЩА) были проигрышны для нашего Отечества и недостойны его! Сейчас во время отказа от них - "мутное время" России надо усиливать экспансию в борьбе за геополитическое доминирование в мире! Нельзя спать, ожидать доброго чуда от Америки!

16:42    
трамп молодец своего добьется, китайцев прижал, мексиканцев и путина научит америку уважать и бояться... надоел этот воровской путинизм, наконец-то развалится от гонки вооружений... средневековье вышло на тропу войны?!.. ха-ха... только свет отключат и говно зальет все города россии...

16:38    
Скоро со всех договоров попрут переигральщика. Останется Володе членствовать только с Володиным.

16:33    
караул!... наших бьют!.. путин собрался бомбить своих - ведь все путинцы-патриоты в америке!... куды песков навку спрячет?.. а, навка - гражданка америке - выходит враг?..

13:59    
Путин-браво! Также надо действовать и по другим аспектам международной политики! Тогда Запад моментально забудет о своих идиотских санкциях! Вот уже Европа начинает умалять Трампа встретится с Путиным и обсудить острые вопросы геополитики... А то он "не хочу", "не буду" идти на переговоры... Не хочешь-заставим!!!

13:15    
путин пошел по пути ссср... наконец-то... эра путина закончится развалом... мао цзедун изрекал - "без разрушения нет созидания"...

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