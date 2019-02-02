Путин: Россия "зеркально" приостанавливает членство в ДРСМД

Сегодня, 2 февраля, глава государства провел рабочую встречу в Кремле с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и руководителем Минобороны Сергеем Шойгу, во время которой была утверждена позиция Москвы в отношении дальнейшего участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного США и РФ в 1987.

Напомним, согласно условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем.

Однако, по сведениям Шойгу, американская сторона уже довольно давно стала нарушать условия ДРСМД. Сначала в Штатах начали в 1999 году испытывать боевые беспилотники, оснащенные крылатыми ракетами, затем, уже в 2014 году, размещать ракетные базы в Европе. Между тем, США неоднократно уличали РФ в аналогичных действиях.

Выслушав доклад министра обороны, а после - Лаврова, Владимир Путин пришел к выводу, что данные обстоятельства - вкупе с изначальным отказом США от дальнейшего участия в ДРСМД, чей ультимативный срок истек накануне, 1 февраля - способствуют тому, чтобы "зеркально" ответствовать Штатам.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР [научно-исследовательскими разработками - прим. ЗАКС.Ру] и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Вместе с тем, хочу обратить Ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - наказал Путин.

Минувшим вечером США объявили, что на 6 месяцев "замораживают" свое членство в ДРСМД. По истечении срока американская сторона разорвет договор в случае, если Россия "не вернется к его соблюдению".