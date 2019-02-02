В Петербурге около 2 тысяч человек пришли на встречу с Навальным

В конгресс-холле "Васильевский" началась встреча, посвященная проекту команды Алексея Навального "Умное голосование", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На мероприятие пришло порядка 2000 петербуржцев. Однако люди продолжают подходить и после начала встречи.

На улице, у входа в конгресс-холл, дежурит несколько автозаков.

В рамках мероприятия запланировано выступление Алексея Навального, а также участников его петербургской команды, которые расскажут жителям Северной столицы об их планах на грядущие выборы в муниципалитеты города. Координатор петербургского штаба Денис Михайлов призвал собравшихся разбить "Единую Россию" на выборах "в пух и прах".

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге 8 сентября 2019 года.

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