Петербуржцы выйдут на марш в поддержку потерявшей дочь активистки "Открытой России"

Представители гражданских движений Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ярославля и других российских городов собираются 10 февраля выйти на "Марш материнского гнева" - мирное шествие в поддержку пребывающей под домашним арестом активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, потерявшей 31 января тяжелобольную дочь.

В стане столичных организаторов мероприятия - мундеп Тимирязевского района Юлия Галямина, мундеп района Щукино Анастасия Брюханова, руководитель проекта "Московский активист" Варвара Грязнова и интернет-маркетолог Наталья Михеева.

Активистка Светлана Шмелева сообщила у себя в Facebook, что заявка на проведение шествия в Москве подана в мэрию. О том, подано ли аналогичное заявление в Петербурге, пока не известно.

"Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране - стало обыденностью! Но мы не собираемся к этому привыкать и мириться", - манифестируют организаторы.

О желании поучаствовать в петербургском марше известил депутат Борис Вишневский.

"Те, кто фабриковал её [Шевченко] "дело", и те, кто не дал её дочери-инвалиду побыть с мамой в последние дни жизни, - нелюди и негодяи. Я надеюсь, что возмездие - в справедливом суде - их обязательно настигнет. И я обязательно пойду на марш", - пишет "яблочник".

Дочь Анастасии Шевченко, 17-летнюю Алину, срочно госпитализировали 30 января после временной остановки сердца. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. Врачи не хотели пускать активистку в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. С разрешения следователя общественница всё же провела в больнице ночь. На другой день Алина умерла.

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