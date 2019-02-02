Навальный сравнил Петербург с Чечней по уровню фальсификаций на выборах

Оппозиционер Алексей Навальный, презентующий в Петербурге свою кампанию "Умное голосование", вспомнил скандалы на городских муниципальных выборах в 2014 году и заявил, что его сторонникам необходимо выставить не менее 100 тысяч наблюдателей на сентябрьских выборах в местные советы.

Фото: Георгий Марков

- Петербург превращают в Чечню в плане фальсификаций. Даже в Чечне уже такого нет. Здесь самый жесткач, - сообщил Навальный.

Он также добавил, что если подобный 2014 году недопуск кандидатов повторится снова, нужно быть готовым к массовым акциям протеста.

- Нужны беспрецендентные акции протеста. Беглов должен понять, что они со своей лопатой уже не смогут отбиться, - призвал Навальный.

На встречу с Навальным пришло более тысячи человек. Она проходит в конгресс-холле “Васильевский”.

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