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17:30

Гудков: У Путина на столе лежит бумажка с названием "Можем повторить"

Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков выразил уверенность, что "зеркальным" приостановлением членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Владимир Путин развязал новую "гонку вооружений" между РФ и США, лишив россиян и без того скудной возможности сводить концы с концами. 

Напомним, согласно условиям подписанного в 1987 году договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем. 

У Путина на столе лежит бумажка с названием «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит галочки. Задача – повторить распад СССР, на этот раз на примере России. Сегодня – новая галочка, очередной шаг сделан: Путин вывел Россию из ДРСМД и открыл новую гонку вооружений, не останавливаемую уже практически ничем,

Дмитрий Гудков

В качестве примера политик привел аналогичные времена в СССР, когда львиная доля бюджета страны шла на создание баллистических ракет, в то время как рядовые граждане наблюдали пустые полки в продовольственных магазинах.

В довершение послания, опубликованного в Facebook, Гудков подвел краткий итог 18 годов правления нынешнего президента РФ.

Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть. Коррупция, какая и не снилась СССР, – есть, тут идем с опережением плана. Поднажмите, Владимир Владимирович, осталось еще совсем чуть-чуть. Ваше имя войдет в историю: последний президент России – это звучит гордо,

Дмитрий Гудков о "достижениях" Путина

Минувшим вечером США объявили, что на 6 месяцев "замораживают" свое членство в ДРСМД. По истечении срока американская сторона разорвет договор, если Россия "не вернется к его соблюдению".

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18:01    
У Гудкова что-то совсем туго с логикой: СССР развалился после того, как заключил ДРСМД, а не после того, как вышел из него ;))

17:43    
пусть "повторит" и наконец-то закончится эпоха правления "вечного президента"...

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