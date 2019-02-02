Навальный заявил, что живет за счет компенсаций из госбюджета

Создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный признался, что основной источник его финансового дохода - компенсации, которые российское государство платит ему по решениям Европейского суда по правам человека.

- Я никогда не жил на донаты, которые присылают в Фонд борьбы с коррупцией. И лично для себя никогда их не собирал, - заявил Навальный на встрече со своими петербургскими сторонниками 2 февраля.

Политик также добавил, что продолжает оказывать юридические консультации, и это тоже приносит ему прибыль.

В подтверждение своим словам Навальный продемонстрировал публике свои часы Seiko и сказал, что они стоят 7500 рублей.