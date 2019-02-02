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16:55

Активистку "Открытой России" отпустят проститься с дочерью

Следователи отпустят из-под домашнего ареста члена федерального совета "Открытой России" Анастасию Шевченко на похороны дочери, которые состояться в понедельник, 4 февраля, в Ростове-на-Дону, поделился с "Интерфаксом" адвокат женщины Сергей Ковалевич.

"Здесь следствие действует по-человечески и входит в положение. Поэтому, как и в случае с больницей, Анастасию отпустят на похороны", - известил он.

Напомним, дочь Анастасии Шевченко, 17-летнюю Алина, была срочно госпитализирована 30 января после временной остановки сердца. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. Врачи не хотели пускать активистку в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. С разрешения следователя общественница всё же провела в больнице ночь. На другой день Алина умерла.

Дело в отношении Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых активистке "Отрытой России" эпизодов "сотрудничества" - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

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