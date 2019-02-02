Владимир Сорокин: В России сегодня застой, страна застряла, как автомобиль в болоте

Автор "Дня опричника" и "Голубого сала" Владимир Сорокин, которого часто именуют "пророком" российской политики, побеседовал с немецким журналом Die Welt о Владимире Путине и Дональде Трампе, протестных настроениях, "буксовании" современной России в советском "болоте" и других, более обыденных вещах.

В России сегодня застой, страна застряла, как автомобиль в болоте: колеса крутятся, грязь летит во все стороны. Как долго это продлится, не знает никто. Россия — непредсказуемая страна. Общая атмосфера напоминает немного 1983-84 годы — тяжелая экономическая ситуация, все устали от правителей, — Владимир Сорокин

Сторонники Путина, полагает литератор, делают всё возможное, чтобы "замять" протестные настроения в стране и вытеснить яркие политические фигуры "на задний фон" общественного внимания.

"Власть предержащие делают все, чтобы запугать противников. Они страдают от своеобразной паранойи, от истерического страха перед любой оппозицией. В то же время постоянно усиливается усталость населения. Причины прежде всего экономические. Это как химический процесс. Если смесь становится слишком насыщенной, то там выпадают кристаллы протеста", - полагает Сорокин.

Схожесть Путина и Трампа, по мнению писателя, заключается в том, что оба правителя склонны манипулировать не светлой стороной толпы, а её темным бессознательным. Именно поэтому, резюмирует Сорокин, Россия вынужденно "лет на 100" отстала во всех сферах развития от Европы.