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18:10

Владимир Сорокин: В России сегодня застой, страна застряла, как автомобиль в болоте

Автор "Дня опричника" и "Голубого сала" Владимир Сорокин, которого часто именуют "пророком" российской политики, побеседовал с немецким журналом Die Welt о Владимире Путине и Дональде Трампе, протестных настроениях, "буксовании" современной России в советском "болоте" и других, более обыденных вещах.

В России сегодня застой, страна застряла, как автомобиль в болоте: колеса крутятся, грязь летит во все стороны. Как долго это продлится, не знает никто. Россия — непредсказуемая страна. Общая атмосфера напоминает немного 1983-84 годы — тяжелая экономическая ситуация, все устали от правителей,

Владимир Сорокин

Сторонники Путина, полагает литератор, делают всё возможное, чтобы "замять" протестные настроения в стране и вытеснить яркие политические фигуры "на задний фон" общественного внимания.

"Власть предержащие делают все, чтобы запугать противников. Они страдают от своеобразной паранойи, от истерического страха перед любой оппозицией. В то же время постоянно усиливается усталость населения. Причины прежде всего экономические. Это как химический процесс. Если смесь становится слишком насыщенной, то там выпадают кристаллы протеста", - полагает Сорокин.

Схожесть Путина и Трампа, по мнению писателя, заключается в том, что оба правителя склонны манипулировать не светлой стороной толпы, а её темным бессознательным. Именно поэтому, резюмирует Сорокин, Россия вынужденно "лет на 100" отстала во всех сферах развития от Европы.

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22:46   Дед Иван   РУСЬ
Пока у власти тупые Е=дристы и узурпатор путин-Фальсификатор кризисный и холуйская гос дура, антинародная - так и будем увязать в болоте и вести нищенский образ жизни! В самой богатой по природным ресурсам, стране мира!

20:09    
В России наступает время жёсткой чистки страны от коррупционеров, уголовщины и прозападных экстремистов-подрывников державы по образцу 1937-1938 г., иначе вполне возможен развал государства! При этом надо обязательно приступить к "раскулачиванию" олигархов, умерить их алчные запросы, резко повысить их социальную ответственность за обстановку в России!

20:02    
18:42 А кому интересно твое, героя "Голубого сала", мнение?

20:00    
18:28 - на кладбище в "целом обстановка нормальная"... хочу как во франции, финляндии и т.д... а тебя и всех путинистов - в абхазию - там ссср...

19:57    
путин - реликт средневековья, "кащей бессмертный" и тормоз цивилизационного развития россии... их в мире два - путин и ким чен ын... они не нужны миру и цивилизации... путин превратил страну в поповскую церквушку "шашнадцатого" века... где вы видите еще президента слюнявящего иконки и лазающего по монастырю в голубеньких джинсиках и белых кроссовочках?... фарисей и ловкач... только путинская политика и идеология смогла породить горского гангстера-качка, с 6-ю классами образования, обувшего со всей семейкой газпром (чванливого миллера), словно сутенер шлюшку...

18:42    
А кому интересно мнения чела, родившего "голубое сало"?

18:28    
Сорокин-маниакальный враг России, целеустремлённо работающий на её развал! Потому он клевещет, кликушествует, провоцирует без передышки и тд. В целом обстановка в России нормальная, особенно по макроэкономическим показателям, что является гарантией благополучия россиян в ближайшие годы!!! И предпосылок к ухудшению не видно, даже наоборот! Ну, а с подрывниками гос.строя из прозападной "пятой колонны" власть просто обязана усилить борьбу для блага россиян и сохранения державы!

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