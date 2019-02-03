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12:04

Латынина: Вспоминать о блокадном голоде раньше было не принято

Публицист Юлия Латынина, впечатлившись памятными событиями, которые связаны с 75-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады, заметила, что в 21-м веке имеет место некоторый прецедент. По ее наблюдениям, о блокаде и условиях жизни в осажденном городе предпочитали не вспоминать практически все советские руководители. Усиленное педалирование этой темы можно считать, утверждает она в авторской радиопередаче, исключительно явлением современной политики.

"То, что было для режима постыдным и запретным, сейчас празднуется как великое испытание народа", - сказала Латынина, подчеркнув, что об этом великом испытании вспоминают, в основном, герои антикоррупционных расследований, безбедно существующие.

Иосиф Сталин же, по ее мнению, при всех его недостатках, был в этом смысле более прозорлив и неформально табуировал "ленинградскую" тему.

Сталин в отличие от наших нынешних псевдопатриотов хорошо понимал, в условиях, когда это реальная жизнь для всех окружающих, а не просто какая-то красивая картинка, что вопрос «Как можно не снабжать город, имея 60 километров озера, которое не контролируется противником?» — слишком страшен.

— Юлия Латынина

Напомним, военный парад в честь освобождения от блокады, продлившийся около 45 минут, прошел утром 27 января на Дворцовой площади. В нем приняли участие порядка 2,5 тысяч военнослужащих, 400 из которых были задействованы в оркестре.

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15:43    
Латынина явно переоценивает свои умственные способности и познания по данному вопросу.
Если она прочитала 3-4 книги, в том числе авторов определенной конспирологической тенденции, из этого не следует, что она стала компетентным и осведомленным экспертом по данной теме.
Она показала себя неумной особой с явной переоценкой себя. Она крайне плохо представляет себе реальные условия географии нашей местности, возможности свободы рук в тяжелейших условиях первого этапа войны, когда СССР проигрывал и нес тяжелый урон на всех фронтах, она не понимает степень хаотичности в действиях советского руководства, она не понимает, что суровая реальность войны действительно диктовала приоритет интересов армии и военной промышленности для советского руководства, по сравнению с гражданским населением. Достаточно вспомнить факт, что не успели эвакуровать и спасти от уничтожения и разграбления даже высоко ценные экспонаты музеев Петергофа, Пушкина, Павловска и Гатчины. Она не понимает даже того факта, что быть сильным задним умом гораздо легче, чем руководить огромным гос. механизмом в реально чрезвычайных условиях.
Она показала высочайшую степень собственной некомпетентности и самомнения. Если она и в остальных вопросах, по которым выступает, столь же компетентна, то все остальные её эфиры столь же бессмысленны.
Хотя её эмоциональный пафос в отношении советского руководства объясним, но её выводы крайне легковесны и безответственны. А быть может, сознательно тенденциозны и недобросовестны.

15:29   Игорь  
Давай Юлька еще одну теорию: Ельцин развалил СССР чтобы избавится от 25 миллионов русских оставшихся за пределами РФ...

14:41    
Всё врёт Латынина! И о голоде в блокаду знал весь СССР, и про Таню Савичеву, и про блокадную пайку, и мемориал на Пискарёвке посетили многие миллионы советских граждан и тд.

14:26   Не предать забвению!... Памяти павших - будем достойны!... Никто - не забыт и ничто - не забыто...   Посвящается светлой памяти павших на войне в боях за нашу советскую Родину в 1941-1945 г.г...
Пол-века назад, на стихи поэта-фронтовика, офицера-артиллериста Михаила Ивановича Петрова "Раны сердца", руководитель матросского ансам[цензура] "Ладожане", дивизионный штурман В/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота Геннадий Георгиевич Шапошников, написал песню "ПОМНИ ВОЙНУ!" (Сл. М.Петрова, муз. Г.Шапошникова), которая посвящалась героическим защитникам Бреста. И пол-века назад, на стихи поэтессы Валентины Григорьевны Сааковой "Площадь памяти", флотский композитор и поэт-песенник, офицер ВМФ Геннадий Георгиевич Шапошников, создал одноименную песню-балладу "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Сл. В.Сааковой, муз. Г.Шапошникова), посвящённую защитникам социалистического Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

13:36    
13:26. Русофобы не воют, они, вроде этой мрази Латыниной, целеустремлённо ведут подрывную работу на развал России, используя для этого любой повод, то снег в Питере, то исторические события с тотальной клеветой и тд. Их сейчас вдохновляет попытка США организовать государственный переворот в Венесуэле, надеясь, что и им Штаты помогут в уничтожении России!

13:26    
И сколько можно выть о том, что получилось не так как задумывали либерасты. Парад был, салют был, возложения цветов и поминовения были,  не были забыты жертвы Ленинградской блокады.

13:17    
Эта стерва совсем из ума выжила?!

12:16    
Хорошо отметили 75-летие снятия блокады Ленинграда! Готовимся к 80-летию! Блокадники не умирайте, доживите до круглой даты!

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